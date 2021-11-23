Кемеровчане пожаловались на большую очередь в «красной зоне» детской поликлиники

Фото: Типичный Кемерово / Наталья Жижина

Кемеровчане опубликовали снимки с длинной очередью в детской поликлинике на улице Ульяны Громовой, в медучреждении прокомментировали эти фотографии. Кадры размещены в паблике «Типичный Кемерово» во «ВКонтакте».

- Детская поликлиника на Южном. «Красная зона». Дети и взрослые стоят на улице, ждут приема. Кто может, тот в машине спрятался. На дом вызов не берут, либо не приходят, врачей не хватает! - написала автор фотографий.

Под снимками специалисты городской детской клинической больницы № 1, к которой относится поликлиника, прокомментировали ситуацию. Они пояснили, что эти кадры сделаны утром, когда медучреждение только открылось. В 11.00 ни в кабинете неотложной помощи, ни в красной зоне, по их словам, практически не было посетителей.

- Несмотря на дефицит площадей в здании, посадочные места внутри есть, администраторы людей приглашают войти, однако некоторые предпочитают ожидать на улице. Отметим, что родители часто игнорируют правило, чтобы ребенка сопровождал только один законный представитель, - говорится в сообщении.

При этом медики отметили, что второй день отмечается рост числа обращений. Поэтому к работе привлечены сотрудники школьного отдела, отменены профилактические приемы участковых педиатров детей до года.

- Информация о том, что вызовы не принимают, не соответствует действительности. Колл-центр работает, звонки принимают в реальном времени. В понедельник в поликлинику № 2 поступило почти 300 вызовов, 23 ноября на 11.00 - 127, - говорится в заявлении ГАУЗ КГДКБ.

Также в сообщении отмечается, что многие вызовы родителей «не обоснованы». Врачей на дом вызывают к взрослым детям без высокой температуры, тогда как они сами могли бы прийти в поликлинику.

- Врачи, которые сейчас задействованы на вызовах, могли бы вести прием в поликлинике. Осмотр на дому занимает больше времени и сил, нежели в поликлинике, - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что подобная ситуация с очередями в «красной зоне» наблюдается и в поликлинике №1 на Черняховского.