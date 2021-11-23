Самые прорывные технологии АПК стали победителями премии AgroCode Awards

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В Москве прошло награждение победителей первой всероссийской премии AgroCode Awards. Эксперты аграрной индустрии - руководители Россельхозбанка, Уралхима, Иннополиса, фонда «Сколково» и других организаций - определили самые эффективные технологии сельского хозяйства.

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает улучшить урожай и повысить финансовые показатели) выиграл автопилот для уборочной техники на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot от компании Cognitive Pilot.

В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства) лучшей признана система SkyScout для управления агрономической службой предприятий от компании ИнтТерра.

В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) первым стал проект внедрения геномной селекции скота компании KSITEST.

В номинации Agro Hero (герои отрасли) главную награду взял Александр Лысковский, соучредитель компании iFarm.

Совокупный эффект от внедренных технологий победителями премии AgroCode Awards исчисляется миллиардами рублей.

Партнерский материал.

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