Жителям Кузбасса рассказали, в каких территориях будет работать «Поезд здоровья»

Фото: пресс-служба АПК

За первые две недели работы «Поезд здоровья» и специалисты кардиобригады посетили девять муниципалитетов, а до 10 декабря обследования смогут пройти жители еще нескольких территорий. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

«Поезд здоровья», состоящий из передвижного маммографа, флюорографа, ФАПа, пункта тестирования на ВИЧ и передвижного учебно-симуляционного комплекса Кузбасского медицинского колледжа, уже побывал в Тайге, Топках, Ленинск-Кузнецком, Полысаево и Яшкино. Специалисты кардиобригады приняли пациентов в Юрге, Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Междуреченске.

- За время работы передвижного комплекса маммографию прошли 569 жителей муниципалитетов, флюорографию — 964, свой ВИЧ-статус определили 1160 человек, прививки против коронавируса и гриппа сделали 547 пациентов. Почти 1400 человек получили навыки оказания доврачебной помощи. Специалисты кардиобригады проконсультировали и обследовали 93 пациента, - рассказали в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что работа «Поезда здоровья» продолжится до 10 декабря. Согласно опубликованному графику, 22–24 ноября медики будут принимать пациентов в Киселевске (ул. Ленина, 29), 25 ноября — в пгт Красный Брод (ул. Новая, 44), 26 ноября — в п. Артышта (ул. Деповская, 3), 29–30 ноября — в Междуреченске (площадь Весенняя), 1–3 декабря — в Мариинске (ул. Ленина, 38), 8–10 декабря — в Березовском (пр. Ленина, 22).

Специалисты кардиобригады – это врачи УЗИ, функциональной диагностике, кардиолог - 23 ноября будут работать в Березовской городской больнице, 26 ноября - в Ленинск-Кузнецком центре охраны здоровья шахтеров, 30 ноября — в Беловской городской больнице №1, 3 декабря — в Узловой больнице (ст. Тайга), 7 декабря — в Таштагольской районной больнице. Чтобы попасть на прием к врачам кардиобригады, необходимо направление из поликлиники.