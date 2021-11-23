В Кузбассе экс-бухгалтер предприятия присвоила около четырех миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юрге завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главного бухгалтера одного из предприятий. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 53-летней жительнице предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата».

В ведомстве рассказали, что в полицию Юрги обратился директор организации по производству строительных металлических конструкций и изделий. Мужчина сообщил, что на предприятии была выявлена крупная недостача. Сотрудники отдела экономической безопасности провели проверку, в результате которой возбудили уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера компании.

Установлено, что женщина использовала свое служебное положение, под видом уплаты налогов в период с ноября 2015 года по сентябрь 2017 года похитила со счетов фирмы и присвоила около четырех миллионов рублей. Присвоенные деньги переводила на счет организации, учредителем которой она являлась, а также на счет своего родственника.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Также гражданский иск заявлен потерпевшей стороной на сумму около четырех миллионов рублей.