В Шерегеше прошел рейд по проверке соблюдения антиковидных ограничений

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На горнолыжном курорте Шерегеш пошел рейд по проверке соблюдения антиковидных ограничений в заведениях общественного питания. Об этом сообщили в дирекции Шерегеша в Instagram.

Сотрудники Дирекции Шерегеша, администрации Таштагольского района и полиции прошлись по местным кафе и ресторанам.

- Выяснилось, что не все туристы подготовлены к жестким, но обоснованным требованиям в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Замечания получили сотрудники заведений, которые обязаны контролировать количество гостей на своей территории и ограничивать вход, если становится невозможно обеспечить соблюдение дистанции, - сообщили в Дирекции.

Напомним, на выходных общественный резонанс вызвало видео, снятое на дискотеке в Шерегеше, где большое количество туристов пляшут без масок и соблюдения дистанции.

С 15 ноября в регионе начала действовать система QR-кодов для ряда закрытых помещений и массовых мероприятий. При этом в гостиницах введение QR-кодов отложили до 20 января 2022 года.