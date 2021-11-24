В Кузбассе более 17 тысяч человек обратились в МФЦ для получения бумажного сертификата с QR-кодом

Фото: директор МФЦ Кузбасса Сергей Прозоров / телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

С 16 ноября в МФЦ Кемеровской области обратились более 17 тысяч человек для получения бумажного сертификата с QR-кодом о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом сообщил директор МФЦ Кузбасса Сергей Прозоров в видео, опубликованном в телеграм-канале «Кузбасс. Официально».

По его словам, услуга в основном востребована среди пожилых людей, которые не имеют смартфонов и интернета. Однако воспользоваться ею может любой гражданин РФ, а также мигранты, вакцинированные на территории России.

Чтобы получить QR-код в бумажном виде нужно обратиться в любой из 40 офисов МФЦ в рабочее время с понедельника по субботу или записаться предварительно (по телефону 123, на сайте МФЦ или через мобильное приложение). Для получения услуги необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС.