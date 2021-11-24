«До обеда не было ни одного троллейбуса»: жители Кемерова пожаловались на перебои с электротранспортом

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кемерова пожаловались на перебои в работе троллейбусов в последние три дня. Соответствующие жалобы поступили в редакцию «Комсомольской правды в Кузбассе».

- Во вторник по проспекту Ленина до обеда не было ни одного троллейбуса. В последние три дня они стали ходить с огромными задержками, - рассказала жительница Кемерова.

В Кемеровской электротранспортной компании объяснили, что невыход троллейбусов на линию связан с процедурой технического осмотра.

- На протяжении нескольких дней часть троллейбусных рейсов фактически не была выполнена. Предварительно установлено, что причина - в техническом осмотре троллейбусного парка, который общественный транспорт обязан проходить дважды в год, - сообщили в КЭТК.

По информации руководства Кемеровской электротранспортной компании, техосмотр должен завершиться в течение ближайшей недели.

В компании добавили, что управление транспорта и связи администрации города Кемерово инициировало проверку, связанную с отсутствием на линии троллейбусов.