В Новокузнецке планируют газифицировать около 8,5 тысяч домов до 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Новокузнецка сообщил о работах по газификации частного сектора. Сергей Кузнецов отметил, что они идут по графику. Об этом мэр рассказал в Instagram.

- В перспективе, до 2024 года мы планируем газифицировать около 8 500 домов частного сектора, - сообщил Сергей Кузнецов.

Он добавил, что речь идет о газификации Заводского района, строительстве межпоселкового газопровода в сторону Куйбышевского района, газификации поселков Точилино и Редаково.

В настоящее время реализация программы газификации частного сектора ведется в двух районах. Один из объектов - первый пусковой комплекс, который находится в районе Малоэтажки Кузнецкого района. Второй расположен на Верхней Колонии в Орджоникидзевском районе. В результате газифицируют около тысячи индивидуальных домов Кузнецкого и Орджоникидзевского районов.

Третьим объектом стал межпоселковый газопровод, предназначенный для газификации всей территории Орджоникидзевского района города и отдельных населенных пунктов Новокузнецкого района. Работы по трем муниципальным контрактам на строительство сетей должны быть завершены в августе 2022 года.