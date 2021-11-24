В Кузбассе увеличат зарплаты бюджетников с 1 декабря. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса обратился с ежегодным бюджетным посланием к депутатам регионального парламента. Сергей Цивилев сообщил, что в регионе повысят заработную плату бюджетникам с 1 декабря 2021 года.

- Мы приняли решение: с 1 декабря этого года поднять зарплату всем бюджетникам на 8,6%. В этой сфере трудятся порядка 260 000 человек, которым нужна поддержка в это непростое время, - отметил губернатор Кузбасса.

Напомним, что Сергей Цивилев призвал руководителей кузбасских предприятий повысить зарплаты рядовым сотрудникам. Также глава региона заявил, в Кузбассе предприятия готовы повысить зарплаты работникам, в среднем они должны увеличиться на 10%.