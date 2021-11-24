Сергей Цивилев рассказал о ситуации с экологией в Кузбассе

Фото: скриншот Цивилев. Live

До конца года в Кузбассе заработают 15 очистных сооружений, сброс загрязнённых сточных вод сократится еще на 12%. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе бюджетного послания 24 ноября.

По его словам, вопросы экологии являются приоритетными. В регионе созданы экологические советы с участием общественности, работает экопатруль, проводятся общественные и пресс-туры на предприятия.

- Благодаря комплексной работе наших промышленников по всему Кузбассу с 2019 года объём сброса загрязнённых сточных вод сократится почти на 40%. Угольщики и золотодобытчики выпустили в реки и водоёмы более 2 млн мальков рыб особо ценных пород, — рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что одним из важнейших направлений работы является восстановление лесов. За три года в Кузбассе создано 6 400 га лесов, высажено 22,5 млн саженцев. Причем, 62% новых лесов в регионе созданы при участии бизнеса.

- В населённых пунктах Кузбасса закрыто и перепрофилировано 17 углепогрузочных станций, которые сильно вредили экологии, - отметил он.

Сергей Цивилев напомнил, что Новокузнецк входит в список наиболее загрязненных городов страны. По словам губернатора, город включен в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

- Для улучшения качества воздуха в городе из федерального бюджета выделено 6 млрд. 600 миллионов рублей. В результате этой работы объем выбросов сократится более, чем на 20% - рассказал губернатор.