В кемеровском аэропорту с рейса сняли нетрезвого пассажира

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

В кемеровском аэропорту нетрезвого авиапассажира сняли с рейса до Москвы. Видео с места происшествия опубликовало управление на транспорте МВД России по СФО.

В ведомстве рассказали, что представители авиакомпании вызывали к траппу самолета сотрудника полиции из-за 41-летнего жителя Москвы. Мужчина плохо ориентировался в пространстве, не смог предъявить для проверки свой посадочный талон, а также от него исходил запах алкоголя.

- Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 1,266 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что соответствует средней степени опьянения, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

На москвича составили административный протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. В качестве наказания мужчине назначен штраф.