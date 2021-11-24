Кемеровский врач объяснила, почему беременным нужно вакцинироваться от коронавируса

Фото: Минздрав Кузбасса

Штаммы коронавируса, которые наблюдаются сегодня в Кузбассе и по всей России, губительны для беременных женщин. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Сибирском федеральном округе, доктор медицинских наук Наталья Артымук.

- Вакцинация беременных важна. Потому что та стадия распространения эпидпроцесса, в котором мы сегодня живем, четвертая волна, которая захлестнула нашу страну, она не позволит нам справиться с инфекцией без вакцинации этой категории женщин. Штаммы, которые мутировали, которые мы сегодня видим на территории нашей страны и нашей области, они губительны для беременных женщин. У нас каждый день в стране умирают как минимум две беременные пациентки от коронавируса, - сообщила Наталья Артымук в видео, опубликованном Минздравом Кузбасса.

Медик назвала ситуацию «катастрофической». По словам эксперта, вирус опасен как для рожениц, так и для новорожденных, так как он передается от матери к ребенку. При этом исследования показывают, что антитела, полученные в результате вакцинации, также распространяется и на детей.

- Беременные очень уязвимы для всех респираторных инфекций, - сказала врач.

Наталья Артымук отметила, что вакцинироваться разрешено с 22 недель беременности вакциной «Спутник V».

Напомним, что начальник кемеровского ковидария, врач реаниматолог-анестезиолог Василий Жданов рассказал, что в нынешнюю волну коронавируса возросло число заболевших беременных женщин.