В Кузбассе столкнулись три автобуса и три автомобиля на трассе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 24 ноября случалась массовая авария. Шесть автотранспортов столкнулись около 8.00 на 17 километре автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск.

В областной ГИБДД сообщили, что по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mitsubishi не учел погодные условия и не выбрал безопасную дистанцию до впередиидущего служебного автобуса Higer. В результате произошло столкновение.

- После этого в иномарку врезался следовавший за ним автобус Higer, с которым столкнулся ехавший за ним автомобиль LADA Kalina, в которую врезался автомобиль Skoda Octavia, с которой столкнулся двигавшийся следом автобус Higer, - рассказали в областной ГИБДД.

Отмечено, что в автоаварии нет пострадавших, причинен только материальный ущерб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.