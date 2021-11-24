«Мокрый снег и гололед»: кузбасских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 25 ноября, в Кузбассе ожидаются мокрый снег, дождь, метели и гололед. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

Автовладельцам рекомендовали учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости и дистанции, а также избегать резких маневров, которые могут привести к заносу автомобиля и потере управления.

- В снегопад возможно формирование снежных отложений на проезжей части. Помните, что в гололед и на заснеженном покрытии снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь, - сказано в сообщении ГИБДД Кузбасса.

Пешеходам напомнили, что проезжую часть нужно переходить только в специально отведенных для этого местах. При этом нужно убедиться, что машины пропускают вас. В темное время суток и в непогоду необходимо использовать световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть заметными для водителей.