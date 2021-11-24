В Новокузнецке отец и сын напали на прохожего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении ранее судимого 46-летнего жителя города Химки и его 27-летнего сына, он проживает в Новокузнецке. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что им предъявили обвинение по статье «Разбой».

В ведомстве рассказали, что в июле 2021 года в полицию обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что утром возвращался домой и в одном из дворов на него напали двое неизвестных. Они его избили и похитили ювелирные украшения общей стоимостью более 58 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчин. Отмечено, что нападавшие приходятся друг другу отцом и сыном. Как оказалось, отец не принимал участия в воспитании парня. Они наладили отношения около трех лет назад. Житель Химок решил начать новую жизнь и переехал в Новокузнецк.

Мужчины вину признали частично, не согласились с тем, что совершали нападение по сговору. По их словам, прохожий оскорбил сына, и тогда обвиняемые решили отомстить за обиду. Следствие опровергло данную версию. Мужчины продали золотые изделия, а деньги потратили. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.