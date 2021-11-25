В Кузбассе более 20 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

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На прошлой неделе в Кузбассе 24,6 тысяч человек обратились в больницу с признаками ОВРИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

- Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 85,2 %, - сообщили в ведомстве.

Медики изучили клинический материал 139 больных, у 27 из них оказался грипп. У остальных заболевания были обусловлены не гриппозными вирусами.

В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа. Отмечается, что важно сделать это именно сейчас - до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа.