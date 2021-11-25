В Кемерове полицейские поймали группу дачных воров

В Кузбассе будут судить четырех мужчин, которые совершил 10 краж из дачных домов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Воры орудовали на территории садовых обществ рядом с деревней Журавлево. Они разбивали окна или взламывали замки дверей, забирались в дома и выносили оттуда вещи, которые можно продать: бытовую технику, электроинструменты, металлические изделия и электропровода.

Полицейским удалось задержать похитителей сразу после очередной кражи. Подозреваемыми оказались четверо жителей Кемерова и Топкинского района в возрасте от 31 года до 49 лет. Все они раньше были судимы.

- Полицейские выяснили, что подельники на такси, водитель которого выступал пособником группы дачных воров, приезжали в садовые общества и воровали имущество, которое можно было легко транспортировать. Похищенные провода они обжигали и сдавали в пункты приема металлов, бытовую технику и электроинструменты сдавали в ломбарды или оставляли себе, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Многие краденные вещи были обнаружены в квартирах похитителей в ходе обысков.

Полицейские выяснили, что мужчины в общей сложности обворовали 10 домов на общую сумму более 170 000 рублей.

Сейчас дело передано в суд. Дачным ворам грозит до 10 лет лишения свободы.