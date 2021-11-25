Глава Кемерова ответил на вопрос горожан по поводу новых поликлиник

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

Мэр Кемерова Илья Середюк ответил на обращения горожан по поводу нехватки поликлиник. Комментарий мэра опубликован в Instagram.

Одна из подписчиц после поста градоначальника о планах по развитию города поинтересовалась, будет ли в Кемерове строительство новых медучреждений.

- А поликлиники? А детские больницы? Не запланированы? – спросила она.

Илья Середюк сообщил, что планы по строительству новых поликлиник есть.

- Сейчас проектируется одна больница и рассматривается четыре поликлиники, - написал он, не уточнив, о каких именно районах идет речь.

Другие пользователи посетовали на то, что в городе возведены новые микрорайоны, а поликлиник там еще нет. Кроме того, другие районы также нуждаются в дополнительных медучреждениях. Так, по словам, одного из комментаторов, большая детская поликлиника нужна Рудничному району, так как имеющихся мощностей (первого этажа жилого дома) недостаточно.