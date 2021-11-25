Жителям Кемерова показали строительство нового моста через Искитимку

Фото: скриншот телеграм-канал СГК Кузбасс

В Кемерове устанавливают новый пешеходный мост. Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале показала на видео, как ведется работа.

- Продолжаем строить новый мост через Искитимку. Он будет над тепловыми сетями. Собрали верхнюю часть моста. Теперь сооружение из трех частей стоит на опорах. Конструкция моста самонесущаяся. Следующий этап – сборка нижней части моста, - сообщили в СГК Кузбасс.

Следующим летом специалисты проведут остекление моста. Кроме, того, будут демонтированы старые теплотрассы.

Мост соединит Притомскую набережную с правобережной частью реки Искитимка, обеспечит прямой выход к спортивному комплексу "Кузбасс-Арена", Ледовому дворцу "Кузбасс" и Московской площади.