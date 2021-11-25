Губернатор прокомментировал встречу с пострадавшими при происшествии на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев, как уже упоминалось ранее, посетил пострадавших во время пожара в шахте «Листвяжная» Беловского района и поговорил с медперсоналом.

- Ребята молодцы, они все понимают. Я тоже им честно все рассказал - они понимают. Конечно, они все находятся в расстроенном состоянии, но они молодцы. Они настоящие шахтеры. Сейчас наша задача - оказать помощь всем пострадавшим и всем, кто потерял своих родных и близких, - говорит губернатор.

Напомним, что сейчас за медицинской помощью обратились 49 шахтеров, 38 из которых госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии.

В шахте «Листвяжная» погибли 11 горняков и недавно нашли тела троих спасателей, которые пропали в ходе ликвидации ЧП. В области объявлен трехдневный траур.