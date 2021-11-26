Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

КП в Кузбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте Александра Лукашенко.

- От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унесшей жизни горняков, - говорится в тексте.

Лукашенко пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего восстановления пострадавшим в аварии.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в пгт Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло 25 ноября рано утром. В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность выведено 239 человек, 11 человек погибли, судьба 35 человек остается неизвестной. При проведении поисково-спасательных работ под землей пропало одно из отделений МЧС России. Поздно вечером были обнаружены тела трех спасателей.

Спасательные работы были прекращены до утра из-за сложной газовой обстановки по метану и высокой вероятности взрыва.

После ЧП на «Листвяжной» в больницы региона обратились 49 пострадавших, 11 человек лечатся, 38 человек были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Задержаны три человека: 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.