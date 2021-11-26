11 горноспасателей пострадали в ходе поисковых работ на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

КП в Кузбассе

11 горноспасателей, работающих на шахте «Листвяжная», были госпитализированы. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утром 26 ноября.

Предварительно установлено, что при проведении поисково-спасательных работ в шахте произошел взрыв метана. Один горноспасатель поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, еще 10 - с отравлением.

Таким образом, число пострадавших в аварии на шахте увеличилось. Ранее сообщалось, что 37 шахтеров «Листвяжной» остаются в больницах региона, 12 лечатся амбулаторно.

Напомним, что вчера под землей при проведении спасательных работ пропало одно из отделений МЧС России. Число погибших составило 52 человека, включая шестерых спасателей.