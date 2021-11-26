В Кузбассе открыли приемную для помощи шахтерам и их родственникам

Фото: КП в Кузбассе

В поселке Грамотеинский, где произошла авария на шахте «Листвяжная», создана приемная для шахтеров и членов их семей. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

- По указанию заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина на шахте «Листвяжной» создана приемная для помощи пострадавшим и их родственникам, которая расположена перед контрольно-пропускным пунктом на шахту, - сообщили в ведомстве.

Сейчас с родственниками пострадавших и погибших работают психологи. Кроме того, в составе приемной есть представители органов соцзащиты, прокуратуры, администрации, правоохранительных и контролирующих органов. Они смогут проконсультировать по порядку применения мер социальной защиты, решить другие вопросы.

Пострадавшие могут также обратиться за помощью в прокуратуру (в Кемерове - на улице Красной, 24, тел. 8-(3842)-58-75-51; в Белово - по адресу: улица К. Маркса, 12, тел. 8-(2845)-22-01-06, 2-56-75).

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром в 25 ноября. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. Общее количество погибших составило 52 человека: это 46 шахтеров и 6 горноспасателей. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Возбуждено уголовное дело.