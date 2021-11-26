В Кузбассе за каждым родственником погибшего на шахте «Листвяжная» закрепили соцработника

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе за каждым родственником погибшего на «Листвяжной» будет закреплен соцработник, а встречи с руководством региона по ситуации на шахте будут проводиться регулярно. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, общаясь с родственниками погибших горняков.

На встрече также присутствовали полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин и командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше.

Собравшимся рассказали, что всего на данный момент на поверхность подняты тела шести человек - трех горняков (двое из них опознаны) и трех спасателей (их имена известны). По данному делу задержаны пять человек: директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также сотрудники Беловского территориального отдела Ростехнадзора, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

- Я буду проводить регулярные встречи. Раз в неделю - обязательно, а при появлении информации, которую можно донести - сразу немедленно, - сказал глава региона.

Ближайшая такая встреча намечена на 30 ноября - к этому времени должна появиться ясность о перспективе дальнейших работ. Для родственников, проживающих, в других территориях, власти пообещали организовать доставку до Грамотеино.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром в 25 ноября. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. Общее количество погибших составило 52 человека: 46 шахтеров и 6 горноспасателей. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур.