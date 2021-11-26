Сергей Цивилев: шахтерам «Листвяжной» будут выплачивать полную зарплату, пока они не вернутся к работе

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Горнякам «Листвяжной» в Беловском районе будут выплачивать заработную плату в период, пока предприятие не будет работать. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты, - сказано в сообщении.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Один из спасателей, считавшийся погибшим, вышел из шахты спустя сутки. Пострадали более 40 горняков, в больницах до сих пор находится 38 человек. Также госпитализированы 11 горноспасателей. Возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.