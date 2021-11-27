Дмитрий Медведев выразил соболезнование в связи с гибелью шахтеров в Кузбассе

Фото: Правительство РФ (архив)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ девять лет назад был на «Листвяжной» и даже спускался там в забой.

Он направил телеграмму с соболезнованиями работникам шахты, губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, всем жителям региона, сообщает секретариат зампреда СБРФ.

«Прошу передать слова поддержки родным и близким шахтеров и горноспасателей, погибших в результате аварии и при ее ликвидации. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. Желаю стойкости и сил в этот тяжелый, страшный час», - говорится в телеграмме.

Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и заявил, что виновные в трагедии должны понести наказание.

В то же время зампред СБ РФ отметил, что «не менее важно приложить все усилия к тому, чтобы исключить возможность повторения таких ЧП, принять меры для обеспечения безопасности труда на всех угольных предприятиях страны».

На шахте, где произошла трагедия, вспомнил Дмитрий Медведев, он побывал во время приезда в Кузбасс в августе 2012 года. Тогда власти региона организовали ему встречу с горняками и даже предложили спуститься под землю. В забое он побывал и оценил сложности добычи угля, отметив, что только под землёй можно понять, какого мужества требует труд шахтера.