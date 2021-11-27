У выжившего после аварии на шахте в Кузбассе спасателя стабильно тяжелое состояние

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51-летнего горноспасателя Александра Заковряшина решено по итогам сеанса телемедицины перевезти на лечение из Ленинска-Кузнецкого в областной токсикологический центр в Кемерово.

Авария на шахте «Листвяжная» случилась в четверг, 25 ноября. Заковряшин был найден там спустя сутки. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но он находится в сознании и сам дышит. Об этом журналистам рассказал врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов. Он также отметил, что состояние пострадавшего за последнее время не ухудшилось. Ранее сам горноспасатель в телефонном разговоре с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым сообщил, что чувствует себя хорошо и похвалил местных врачей.