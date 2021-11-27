Директор «Листвяжной» не признал вину в нарушении техники безопасности

Фото: СУ СКР России по Кузбассу

По версии следствия, он был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошло ЧП.

Сегодня в Центральном районном суде города Кемерова проходят заседания по избранию меры пресечения для задержанных ранее фигурантов уголовного дела по факту аварии на шахте «Листвяжная». По нему проходят пять человек.

Директор предприятия Сергей Махраков, обвиняемый в нарушении правил промышленной безопасности, из-за чего погиб 51 человек, не признал вину. Об этом заявил представитель Следственного комитета России, ходатайствующий об аресте подозреваемого. Прокуратура это ходатайство поддержало. Директор же попросил для себя домашний арест.