Директор кузбасской шахты «Листвяжная» арестован

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Под стражей он пробудет два месяца.

Сегодня Центральный районный суд Кемерова согласился с ходатайством следственных органов и санкционировал арест директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Он останется в заключении до 25 января 2022 года.

Напомним, что директора шахты обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погиб 51 человек. По версии следствия, Сергей Махраков знал об опасной концентрации метана в горных выработках шахты. Сам обвиняемый вины не признал и просил о домашнем аресте.