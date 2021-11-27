Пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе поможет Красный Крест

Фото: Пресс-центр АПК

Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.

Российский Красный Крест и его региональное отделение в Кузбассе начали централизованный сбор средств для адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте «Листвяжная». Предполагается, что основными направлениями помощи станут как финансовая, так и психосоциальная. Причем такая поддержка будет оказываться на протяжении года.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается. Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Денежные средства можно перевести и по ссылке: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»ИНН 7728014523КПП 772801001Р/с 40703810900020000089ПАО Сбербанк г. МоскваК/с 30101810400000000225БИК 044525225+ Назначение платежа: благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

Для расходования средств будет создана специальная комиссия с участием региональных органов власти.