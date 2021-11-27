Горноспасатели в Кузбассе прошли с разведкой почти два километра по аварийной шахте

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По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, концентрация метана в забоях «Листвяжной» снижается, пожара там нет, поэтому туда в субботу снова отправили первую группу спасателей. Главная задача, как отметил глава региона, не потерять больше ни одного человека.

Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять, - подчеркнул Сергей Цивилев.

К вечеру субботы в ходе разведки спасатели прошли 1 950 метров горных выработок. Идет поиск мест нахождения пострадавших. По итогам будет разработан дальнейший план действий. Если позволит газовая атмосфера, - уточнил гендиректор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.

Поиск будет по возможности круглосуточным.