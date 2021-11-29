Кемеровчанин отсудил более 170 тысяч компенсации материального ущерба после ДТП

Владелец пострадавшего в ДТП автомобиля из Кемерова отсудил 172 тысячи рублей компенсации материального ущерба у виновника аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Автомобилист ехал по дороге, в то время другой водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречку. В результате машина получила серьезные повреждения, и ей потребовался дорогой ремонт.

- Собственник автомобиля обратился в суд с иском о взыскании компенсации материального ущерба, его требования были удовлетворены, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

В итоге судебные приставы взыскали с должника всю сумму ущерба.