В Кузбассе ввели режим ЧС в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

Архив "КП"

В Кузбассе в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная» введен режим «Чрезвычайная ситуация». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Сергей Цивилев.

- В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Чрезвычайная ситуация», - сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса пояснили, что режим ЧС вводится, когда зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы одного региона, при этом количество погибших и пострадавших составляет более 50 человек, а общий размер материального ущерб превышает 12 миллионов рублей (но не более 1,2 миллиарда рублей).

- Введение данного режима в том числе нужно, чтобы родственники погибших и пострадавшие могли получить выплаты из бюджетов всех уровней, - пояснили в ведомстве.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Более 60 человек находятся в больницах.