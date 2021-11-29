В Кузбассе на улице нашли мальчика без верхней одежды

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке местная жительница заметила на улице мальчика без верхней одежды. Женщина посадила ребенка в машину и сообщила о нем в полицию. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как оказалось, семья мальчика - она находится на контроле в полиции - уже начала разыскивать ребенка. Он по состоянию здоровья не отдает отчет своим действиям и нуждается в постоянном внимании взрослых. В этот день мальчик несколько раз пытался убежать из дома, но мать его останавливала. Однако в какой-то момент она отвлеклась на домашние дела, и он вышел на улицу без верхней одежды. Через несколько минут ребенка увидела проезжавшая на машине новокузнечанка.

Сотрудники полиции поблагодарили автолюбительницу за бдительность и неравнодушие, а на мать мальчика составили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Собранные материалы направлены в административную комиссию для принятия решения.