В кузбасском городе пассажиры напали на таксиста

архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Топках сотрудники полиции задержали грабителей, которые напали на таксиста. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

40-летний мужчина подрабатывал частным извозом. К нему в автомобиль сели двое парней и попросили отвезти их в отдаленный район города. Во время поездки водитель отвлекся на разговор по телефону и в этом время один из пассажиров выхватил из его рук смартфон, а второй сорвал со стекла машины видеорегистратор. Как только парни вышли из машины, таксист обратился в полицию.

Мужчин задержали по горячим следам и доставили их в дежурную часть. Грабителями оказались двое местных жителей. При себе у них были украденные телефон и видеорегистратор.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Теперь топкинцам грозит до четырех лет лишения свободы.