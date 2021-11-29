В Кузбассе 115 коек «ковидных» госпиталей вернули в обычный режим работы

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В Кузбассе уровень заболеваемости постепенно снижается, в связи с этим коечный фонд ковидных госпиталей перепрофилируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Ситуация остается стабильной. Отмечается снижение количества обращений в поликлиники, а также вызовов скорой помощи с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции. Сейчас для больных COVID-19 развернуто 4009 коек, из них занято 3127, - сказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По его словам, процесс перевода коечного фонда был начат на прошлой неделе. Сегодня для оказания плановой медпомощи вернут еще 115 коек.

На данный момент в Кузбассе вакцинацию от коронавируса прошли 1 133 465 человек, из них одну вакцину получили 1 024 624 человека, ревакцинацию — 108848. Среди людей старше 60 лет проведено 330523 случая вакцинации, за неделю прививку поставили 16925 человек.