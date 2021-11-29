В Кузбассе увеличилось число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба АКО

Количество пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 92 человек. Ранее сообщалось, что в больницах находятся 64 человека и еще 12 лечатся амбулаторно.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, за последние сутки были госпитализированы 18 горноспасателей, принимавших участие в поисково-спасательной операции. Таким образом, всего на данный момент в стационарах находятся 45 шахтеров и 35 горноспасателей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще один горноспасатель выбрался из шахты спустя сутки после того, как его признали погибшим.