В Кузбассе мужчина решил, что жена ему изменяет и убил ее

Архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

68-летний житель Новокузнецкого района убил жену из ревности. Суд признал его виновным, сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Летом супружеская пара временно жила у приятеля. В один из вечеров они устроили посиделки со спиртным. Когда все отправились спать, 68-летний мужчина вышел на улицу покурить. Вернувшись в дом, он решил, что женщина ему изменила и, разозлившись, ударил ее несколько раз ножом. Крики женщины разбудили хозяина дома, который вызвал скорую помощь. Однако 41-летнюю новокузнечанку спасти не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей.

Мужчина признал свою вину. Следователю он пояснил, что ревновал супругу к знакомому.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.