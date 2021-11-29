Семьям погибших и пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе поможет Правительство РФ

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Оно выделило сегодня около 80 миллионов рублей на эти цели.

Как уточнил глава правительства Михаил Мишустин, семьи погибших получат от федерального центра по 1 миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, - по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей.

Напомним, что ранее об оказании материальной помощи людям также заявили власти Кузбасса, муниципалитеты и компания - владелец шахты. Михаил Мишустин подчеркнул, что средства должны быть незамедлительно доведены до людей, которые столкнулись с бедой:

- Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты, - подчеркнул глава правительства.

Вице-премьеру Александру Новаку поручено в ближайшее время провести еще одно заседание правительственной комиссии и проконтролировать доведение средств до людей.

- Никто не должен быть обделен вниманием и заботой. Сделайте для этого все возможное, - добавил Михаил Мишустин.