Эксперт объяснил, почему поисково-спасательные работы на «Листвяжной» ведутся с остановками

Фото: Олег Тайлаков

Отряды ВГСЧ вынуждены вести поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» с остановками из-за высокого содержания опасных газов в шахтной атмосфере. Об этом рассказал генеральный директор АО «Научный центр ВостНИИ» Олег Тайлаков.

- Наибольшая угроза - это повышенное содержание метана в атмосфере горных выборок и содержание СО – это угарный газ. Очень важно сейчас контролировать содержание этих опасных газов в шахтной атмосфере, - сказал эксперт.

По его словам, концентрация метана от 4 до примерно 15 процентов является взрывоопасной. Возможность повторного взрыва особенно возрастает, когда содержание метана составляет 8-9 процентов. Олег Тайлаков отметил, что авария на «Листвяжной» привела к нарушению устойчивости горных выработок, поэтому сейчас очень важно контролировать эти параметры.

- Поисково-спасательные операции включают в себя комплекс мер. Первое – это контроль состояния шахтной атмосферы, то есть содержание вредных, опасных газов. Когда это содержание высокое, то это крайне опасно... Как только содержание метана превышает безопасные уровни, нужно снижать это содержание, проводить необходимые мероприятия. После этого можно продолжать активную фазу поисково-спасательной операции, - сказал Олег Тайлаков.

По последним данным, в шахте сейчас работает 6 отделений ВГСЧ. Из нее продолжается откачка воды. На поверхности бурят 3 технологические скважины для анализа обстановки в удаленных участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции.