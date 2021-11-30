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Общество30 ноября 2021 2:10

В Кемерове на проспекте Ленина образовалась серьезная пробка

Александра УШАКОВА
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В час пик в Кемерове на участке проспекта Ленина образовалась огромная пробка. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщила горожанка.

- На проспекте Ленина, от «Универсама №2» тянется жуткая пробка. За 15 минут проехали расстояние в два пятиэтажных дома, - рассказала кемеровчанка Анна.

По ее словам, от улицы Волгоградской до гостиницы «Кристалл» маршрутка ехала 40 минут.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожный затор образовался от улицы Волгоградской. Движение затруднено вплоть до Центрального проезда.