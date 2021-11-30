В Кемерове временно отключат светофор

Сегодня, 30 ноября, в Кемерове временно будет отключен светофор на пересечении улиц Мариинская и Суворова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Светофорной объект не будет работать с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии.

- 30 ноября с 13.00 до 16.00 часов будет отключена электроэнергия на пересечении ул. Мариинская - ул. Суворова, в связи с проведением ремонтных работ светофорный объект на данный период времени работать не будет, - сказано в сообщении.

Водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.