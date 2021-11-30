Два грузовика жестко столкнулись на кузбасской трассе

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса»

В Мариинском районе произошла серьезная авария с участием двух большегрузов. Фото с места происшествия показало ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

ДТП произошло на 482-ом километра на трассе Р-255. Столкнулись два грузовых автомобиля Freightliner, после чего один съехал в кювет и опрокинулся, второй перегородил часть дороги. Кроме того, в результате ДТП произошел розлив перевозимых нефтепродуктов.

- Спасатели Мариинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, отключили АКБ, организовали оцепление, - рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

На место ЧП также прибыли медики скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет.