Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Кемерове открылся еще один пункт вакцинации для людей старше 60 лет, он расположен в территориальном управлении Ленинского района. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте кемеровской поликлиники № 5.

- Люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями наиболее уязвимы для COVID-19. Для вас в здании территориального управления Ленинского района (б-р. Строителей, 34) открыт пункт вакцинации, - сказано в сообщении.

Медики будут принимать горожан, желающих привиться, три дня в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 12.00 до 15.00. Вакцинация будет вестись по предварительной записи. Чтобы поставить прививку, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС, полис ОМС.