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Происшествия30 ноября 2021 4:44

«Эвакуировались 240 человек»: в Кемерове произошел пожар в ресторане, расположенном в торговом центре

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На месте работают спасатели МЧС Кузбасса

На месте работают спасатели МЧС Кузбасса

Фото: Александра УШАКОВА

Сегодня примерно в 10.40 в Кемерове произошло возгорание в ресторане «Прованс», расположенном в ТРЦ «Променад-3» на проспекте Ленина. В соцсетях опубликованы фото с места ЧП.

По словам очевидцев, из помещения вывели всех посетителей и сотрудников. В кемеровской мэрии уточнили, что из ТЦ эвакуировались примерно 240 человек. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

- В помещении ресторана «Прованс» на пр. Ленина, 59 ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе. Сейчас проводятся проливка, разборка, дымоудаление. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе администрация Кемерова.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.