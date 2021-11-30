В МЧС сообщили о горении на некоторых участках шахты «Листвяжная»

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На шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, обнаружено горение. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Мониторинг обстановки показал, что внутри шахты возрос уровень оксида углерода (в 5 раз), а также ацитилена.

- Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, - приводит его слова ТАСС.

Ранее командир кемеровского ВГСЧ Юрий Ше сообщил, что очаг пожара, предположительно, находится в подготовительном забое. По его словам, из-за взрывоопасной концентрации газа, наличия в шахте огня и кислорода повторный взрыв может произойти в любую минуту. Горноспасатели не смогут попасть в шахту, пока не будет создана безопасная от взрыва среда.