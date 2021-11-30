Tele2 улучшила мобильный интернет в Кемерове и Новокузнецке

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 сообщает о развитии сети в Кемерове и Новокузнецке в третьем квартале 2021 года. За три месяца технические специалисты компании построили и запустили в двух крупнейших городах области более 50 базовых станций. Они обеспечивают связь и быстрый 4G-интернет.

Качество голосовой связи и скорость мобильного интернета в Кемерове Tele2 улучшила на Московском, Весеннем и Советском проспектах, улицах Грузовой, Колхозной, Краснознаменной, Ишимской, Тухачевского, Галерейной, Правая гавань, на въездах в город со стороны Ленинска-Кузнецкого и Мариинска.

Фото: пресс-служба Tele2.

Технические специалисты провели улучшения в Новокузнецке на Октябрьском проспекте и проспекте Запсибовцев, улицах Транспортной, Рудокопровой, Громовой, 375 км, Производственном проезде, а также на Притомском шоссе и в садоводческом обществе «Гидроуголь».

- У Tele2 хорошее покрытие в Кемерове и Новокузнецке. Потребление мобильного интернета растет постоянно, поэтому мы улучшаем сеть локально, там, где это действительно нужно. Сейчас на каждой нашей вышке в Кузбассе есть передатчики 4G. Это значит, что быстрый интернет есть везде, где есть связь Tele2. Также мы устанавливаем оборудование, улучшающее сигнал в подвалах, лифтах, на первых этажах зданий, - отметил Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.