В Кузбассе до Нового года продлили ограничения по COVID-19

Архив КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе ограничительные мероприятия по коронавирусу продлили до конца года. Соответствующее распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева опубликовано на сайте «Электронный бюллетень».

В документе сказано, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и «в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции» ограничительные мероприятия продлеваются до 31.12.2021.

Люди старше 60 лет должны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением ряда случаев (работы, посещения больницы, семейных нужд и т.д.). Однако это требование не распространяется на вакцинированных граждан и людей, переболевших и имеющих сертификат с QR-кодом.

Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе было выявлено 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались.