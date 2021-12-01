В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в Кузбассе

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В Кузбассе показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по сравнению с предыдущим годом уменьшился, однако по-прежнему остается выше, чем в целом по России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДОМ.

- За 10 месяцев 2021 года выявлено – 1786 случаев, показатель заболеваемости составил – 67,82 на 100,0 тыс. населения, что на 39,4 % меньше аналогичного периода 2020 года, однако уровень заболеваемости по-прежнему остается выше чем в целом по России, - сказали в пресс-службе ведомства.

Новые инфицированные регистрируются во всех территориях Кузбасса. Болеют люди разных возрастов, но при этом становится больше зараженных кузбассовцев старше 30 лет. Так, 41,1 % от всех выявленных случаев – это люди возрастной группы 30–39 лет, 27,6 % приходится на возраст 40-49 лет. Кроме того, увеличивается доля женщин среди заболевших.

- Вместе с тем, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции, более половины выявленных больных в 2020 году заразились при гетеросексуальных контактах – 74,0 %, при парентеральном употреблении наркотиков – 24,9 %. На вертикальный путь инфицирования (от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку) приходится - 1,2 %, - сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.