В Кемерове прозвучит «Реквием» в память о погибших на «Листвяжной»

Фото: сайт филармонии Кузбасса

В филармонии Кузбасса исполнят «Реквием» Моцарта в память о шахтерах и горноспасателях, погибших на «Листвяжной». Концерт состоится 3 декабря, сообщается на сайте учреждения культуры.

- В память о горняках и спасателях, погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» 25 ноября, Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор исполнят «Реквием» В.А. Моцарта, - сказано в сообщении.

Концерт состоится в 18:30 на сцене Большого зала филармонии. Вход будет бесплатным, однако для посещения мероприятия необходимо предъявить QR-код.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 90 человек. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек.